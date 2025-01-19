زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة إيفرتون وتوتنهام عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب إيفرتون وتوتنهام بالدوري الإنجليزي:

ويحتل فريق إيفرتون قبل المباراة المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق توتنهام المركز 15 برصيد 24 نقطة.

ملخلص مباراة إيفرتون وتوتنهام:

وتقدم فريق إيفرتون بهدف بعد مرور 13 دقيقة عن طريق لاعبه دومينيك كالفيرت ليوين.

وأضاف زميله إيليمان ندياي الهدف الثاني بالدقيقة 30.

وسجل لاعب توتنهام آرشي جراي الهدف الثالث لفريق إيفرتون