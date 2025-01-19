إيفرتون يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز نادي إيفرتون على نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ترتيب إيفرتون وتوتنهام بالدوري الإنجليزي:

ويحتل فريق إيفرتون قبل المباراة المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق توتنهام المركز 15 برصيد 24 نقطة.

ملخلص مباراة إيفرتون وتوتنهام:

وتقدم فريق إيفرتون بهدف بعد مرور 13 دقيقة عن طريق لاعبه دومينيك كالفيرت ليوين.

وأضاف زميله إيليمان ندياي الهدف الثاني بالدقيقة 30.

وسجل لاعب توتنهام آرشي جراي الهدف الثالث لفريق إيفرتون.

وأضاف آرشي جراي الهدف الثالث لإيفرتون "هدف ذاتي" في الدقيقة 45+7.

كولوسيفيسكي يسجل هدف تقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 77.

انتهاء المباراة بفوز إيفرتون على توتنهام بثلاثية مقابل هدفين.