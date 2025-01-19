رد حاسم من ريال مدريد على اجتماع نادِ سعودي مع بيريز لضم فينيسيوس

"ثنائي آخر بعد مرموش".. هل يكون عام 2025 وجه الخير على المحترفين المصريين؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المتحدث الإعلامي باسم نادي ريال مدريد، خوان كاميلو، حقيقة ما تردد عن وجود جلسة بين مسؤولي نادي سعودي ورئيس مجلس إدارة ناديهم فلورنتينو بيريز على هامش منافسات كأس السوبر الإسباني التي أُقيمت في السعودية بخصوص التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس.

حقيقة مفاوضات ريال مدريد وفينيسيوس

وقال كاميلو، في تصريحات أوردتها صحيفة الرياضية السعودية، مساء أمس السبت، إنهم بالنادي ليس لديهم أي فكرة عما انتشر من أخبار في هذا السياق.

ونقلت الصحيفة السعودية ذاتها عن تياجو فيرتاس، أحد المسؤولين في الوكالة المسؤولة عن تسويق فينيسيوس قوله:"لم يتحدث معنا أحد عن وجود جلسة بالسعودية بخصوص ضم فينيسيوس ولم نسمع عن ذلك".

وكان الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، عمر مغربل، قد قال في تصريحات سابقة إنهم قادرون على إقناع النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد فينيسيوس للانضمام لأحد أندية الدوري السعودي.

وأشار مغربل في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم السبت، إلى أن فينيسيوس مثله مثل باق النجوم التي انضمت للدوري السعودي، مضيفًا:"من الممكن إقناع فينيسيوس هذا يحدث على مستوى جميع الدوريات في العالم، هناك فرق يمكنها جذب هذه النوعية من اللاعبين وأنديتنا لديها ما يلزم لجذب المواهب وتطويرها ورعايتها لذلك دعونا نرى ما سيحدث مع فينيسيوس".

أرقام فينيسوس مع ريال مدريد بالموسم الحالي 2024/25

اللاعب صاحب الـ 24 عامًا كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من فلامينجو البرازيلي في موسم 18/19.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم بقميص ريال مدريد في الموسم الجاري بـ25 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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