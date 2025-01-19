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تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

12:25 م الأحد 19 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري، في السادسة مساء اليوم الأحد، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع السويسري، كريستيان جروس المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة إنيمبا، خلال المران الختامي أمس السبت.

وسوف تشهد المباراة عدد كبير من التغييرات، للسويسري جروس، نظرا لعدم أهمية المباراة، التي تعد تحصيل حاصل، بعدما ضمن الزمالك التأهل متصدرا للمجموعة برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحممد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

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فريق الزمالك إنيمبا النيجيري بطولة الكونفدرالية الأفريقية
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