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كتب - مصطفى الجريتلي:

يبدو أن العام الجاري 2025 الذي مرّ منه 18 يومًا قد يكون وجه الخير على المحترفيين المصريين في أوروبا ولعل البداية كانت اقتراب إتمام صفقة انتقال عمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عروض نادي آينتراخت فرانكفورت لمصطفى محمد

صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، كشفت أن نادي فرانكفورت قد استقر على أن يكون مصطفى محمد المهاجم المصري ولاعب نانت بديلاً لمواطنه عمر مرموش في الفريق بعد رحيله لصفوف مانشستر سيتي.

مسيرة مصطفى محمد مع نانت موسم 24/25

المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عامًا لا يعيش أفضل مواسمه في أوروبا؛ إذ لا يعتمد عليه المدرب كثيرًا فشارك بـ 17 مباراة بمختلف المسابقات لم يُسجل سوى هدفين وصنع آخر خلال 581 دقيقة لعب.

وهنا حال إتمام صفقة رحيله لنادي آينتراخت فرانكفورت بدلاً من مرموش فقد يجد مكانًا أساسيًا له وتجربة للظهور بشكل أفضل مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

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