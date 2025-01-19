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لحسم الصدارة.. موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد

05:00 ص الأحد 19 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كرواتيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للمنتخبات لكرة اليد اليوم الأحد.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر على صالة "أرينا زغرب" الواقعة في دولة كرواتيا

وافتتح الفراعنة البطولة باكتساح الأرجنتين بفارق 14 هدفا "39-25"، في الدور الأول من التصفيات الأولية لكأس العالم لكرة اليد.

ترتيب منتخب مصر لكرة اليد

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، متساويا مع كرواتيا الوصيف.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير حتى 1 فبراير 2025.

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