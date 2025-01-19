احتفالات غريبة.. حارس ريال مدريد يخطف لوحة الحكم بعد الفوز بدوري الأبطال

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كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال كيكو كاسيا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

احتفال غريب من كيكو كاسيا بعد فوز ريال مدريد

عام 2017، توج ريال مدريد باللقب الثاني عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على يوفينتوس بنتيجة 4-1، وعقب المباراة احتفل كيكو كاسيا حارس المرينجي آنذاك بشكل غريب.

وقام كيكو كاسيا بخطف اللوحة الإلكترونية الخاصة بحكم المباراة لإعلان التبديلات والوقت بدل الضائع، وضبطها على رقم 12.

وأصبحت اللوحة الإلكترونية الراعي الرسمي لاحتفالات كيكو كاسيا، ففي النسخة التالية، توج ريال مدريد باللقب الـ13 على حساب ليفربول، وكرر كيكو نفس الاحتفال ولكن بالرقم الجديد.

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