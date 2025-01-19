مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
21:30

كرواتيا

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

- -
18:00

إنييمبا

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

بلاك بولز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

برايتون

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتى ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

04:00 ص الأحد 19 يناير 2025

خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره إبسويتش اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر على استاد بورتمان رود.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحتل إبسويتش المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"لازم موقف".. رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بخصوص كولر

غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة إنيمبا في الكونفدرالية

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي موعد مباراة مانشستر سيتى ضد إبسويتش تاون مانشسترسيتي ضد إبسويتش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة