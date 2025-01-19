موعد مباراة مانشستر سيتى ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره إبسويتش اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر على استاد بورتمان رود.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحتل إبسويتش المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"لازم موقف".. رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بخصوص كولر

غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة إنيمبا في الكونفدرالية