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موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

03:00 ص الأحد 19 يناير 2025

نادي الزمالك

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الزمالك نظيره إنيمبا اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس 7".

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل إنيمبا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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الزمالك موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا أخبار الزمالك الكونفدرالية الإفريقية القناة الناقلة لمباراة الزمالك
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