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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي بالدوري الإسباني

12:52 ص الأحد 19 يناير 2025

خلال مباراة برشلونة وخيتافي

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انتهت مباراة برشلونة و خيتافي التي أقيمت أمس السبت 18 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإسباني الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء البارسا وخيتافي بنتيجة 1-1 على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

وسجل هدف برشلونة الوحيد اللاعب جيوليس كوندي في الدقيقة 9، وسجل هدف خيتافي ماورو أرامباري في الدقيقة 34.

وبهذا التعادل رفع برشلونة نقاطه إلى 39 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع فريق خيتافي نقاطه إلى 20 ليحتل المركز السادس عشر بترتيب الجدول.

برشلونة خيتافي الدوري الاسباني
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