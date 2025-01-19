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غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة إنيمبا في الكونفدرالية

12:45 ص الأحد 19 يناير 2025

لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود

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كتب - مراسل مصراوي:

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس، استبعاد الثنائي محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد من قائمة مباراة إنيمبا في الكونفدرالية.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن استبعاد الونش وعبد السعيد جاء بسبب استمرار التأهيل من الإصابة التي يعانوا منها.

وكشف المصدر أن محمد السيد تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها بألم في الرباط الداخلي للركبة، وأصبح جاهز لمواجهة إنيمبا من الناحية الطبية وقرار مشاركته قرار فني لجروس.

واختتم المصدر أن لاعب خط الوسط، نبيل عماد دونجا، يغيب عن المباراة هو الآخر بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفوز على بلاك بولز بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره إنيمبا اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

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