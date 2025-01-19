سقوط الأهلي وأرسنال.. نتائج مباريات يوم السبت 18 يناير حول العالم

كتب - محمد القرش:

شهد يوم السبت 18 يناير 2025، العديد من المواجهات القوية في البطولات المحلية والقارية حول العالم، والتي شهدت إثارة كبيرة والعديد من الأهداف.

وخسر الأهلي من نظيره أورلاندو بايرتس بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، بينما تعادل أرسنال مع منافسة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد أورلاندو - (1-2)

بيراميدز ضد دجوليبا - (6-0)

الترجي ضد ساجرادا - (4-1)

شباب بلوزداد ضد ستاد أبيدجان - (6-0)

مازيمبي ضد الهلال - (4-0)

يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد نيوكاسل - (4-1)

ليفربول ضد برينتفورد - (2-0)

ليستر سيتي ضد فولهام - (0-2)

وست هام ضد كريستال - (0-2)

أرسنال ضد أستون فيلا - (2-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد إشبيلية - (1-2)

ليجانيس ضد أتلتيكو - (1-0)

ريال بيتيس ضد ألافيس - (1-3)

برشلونة ضد خيتافي - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج - (3-2)

شتوتجارت ضد فرايبورج - (4-0)

بايرن ليفركوزن ضد مونشنجلادباخ - (3-1)

بوخوم ضد لايبزيج - (3-3)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد مونزا - (3-1)

يوفنتوس ضد ميلان - (2-0)

أتالانتا ضد نابولي - (2-3)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد باريس سان جيرمان - (1-2)

بريست ضد ستاد رين - (2-1)

ليون ضد تولوز - (0-0)