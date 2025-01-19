أهداف مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

واجه برشلونة نظيره خيتافي أمس السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح برشلونة بقدم جول كوندي في الدقيقة 10 من عمر شوط المباراة الأول، ثم تعادل ماورو أرامباري لخيتافي في الدقيقة 34.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.