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أهداف مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني (فيديو)

12:23 ص الأحد 19 يناير 2025

مباراة برشلونة وخيتافي

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه برشلونة نظيره خيتافي أمس السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح برشلونة بقدم جول كوندي في الدقيقة 10 من عمر شوط المباراة الأول، ثم تعادل ماورو أرامباري لخيتافي في الدقيقة 34.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

مباراة برشلونة وخيتافي برشلونة
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