الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات 3 مجموعات في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، ينقص فقط الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية المقرر لها اليوم الأحد.

وخسر النادي الأهلي صدارة المجموعة الثالثة، بعد الهزيمة أمام أورلاندو بايرتس بثنائية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ليتأهل إلى ربع النهائي وصيفا.

ومن جانبه، أكد نادي بيراميدز تأهله إلى ربع النهائي وصيفا للمجموعة الرابعة، بالفوز على دجوليبا بسداسية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي، ليتجنب مواجهة الأهلي.

وتختتم مواجهات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد، بمواجهة صن داونز ضد الجيش الملكي، والرجاء أمام مانييما يونيون.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 28 و29 مارس 2025، بينما تُلعب مواجهات الإياب خلال يومي 4 و5 أبريل.

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