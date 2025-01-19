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هل يصبح عمرو مرموش الـ9؟.. لاعبون عرب انضموا إلى مانشستر سيتي

08:00 ص الأحد 19 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    حسين ياسر بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    علي بن عربية مع مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    جمال بلماضي مع مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    رياض محرز مع مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    علي بن عربية مع مانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل ما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني وفقا لما أعلنه الصحفي الإيطالي المتخصص فابريزو رومانو.

عمر مرموش مانشستر سيتي

ويقدم عمر مرموش موسما لافتا مع آينتراخت فرانكفورت، إذ أحرز 20 هدفا وصنع 14 آخرين، في 26 مباراة بجميع المسابقات.

8 لاعبين عرب انضموا إلى مانشستر سيتي

وسبق ولعب 8 لاعبين عرب في مانشستر سيتي قبل عمر مرموش، وهم التونسي حاتم الطرابلسي، الجزائريون رياض محرز وكريم كركار وعلي بن عربية وجمال بلماضي وجمال عبدون، القطري حسين ياسر، والمغربي إبراهيم دياز.

وكان علي بن عربية أول لاعب عربي ينضم إلى مانشستر سيتي، وذلك موسم 2001-2002، بعده انضم مواطنه كريم كركار إلى السيتي، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة واضحة، وفي موسم 2003 لحق به جمال بلماضي لكنه لم يستمر طويلا.

بين عامي 2005 و2007، وقع اختيار مانشستر سيتي على ثلاثة لاعبين عرب: حسين ياسر، جمال عبدون، وحاتم الطرابلسي. ورغم أن هذه التجارب كانت متفاوتة في النجاح، إلا أن كل لاعب ترك بصمته بطريقته الخاصة.

ولم تكن تجربة حسين ياسر مع مانشستر سيتي طويلة، إذ لعب مباراة واحدة فقط في كأس الرابطة الإنجليزية، وهو نفس عدد المباريات الذي خاضه زميله جمال عبدون، بينما كانت تجربة التونسي حاتم الطرابلسي أكثر استمرارية، إذ شارك في 23 مباراة خلال موسم 2006-2007.

ويعتبر رياض محرز من أنجح اللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص مانشستر سيتي، فمنذ انضمامه إلى الفريق، حقق نجاحًا لافتًا وفاز بـ11 بطولة مع الفريق خلال 6 مواسم.

وتدرج المغربي إبراهيم دياز، في الفئات السنية لمانشستر سيتي حتى وصل إلى الفريق الأول في يناير 2018، ورغم أنه لم يُحقق شهرة واسعة مع سيتي، إلا أن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني لاحقًا كان بمثابة بداية جديدة لمشواره الاحترافي.

مانشستر سيتي مر مرموش ياض محرز اعبين عرب انضموا إلى مانشستر سيتي
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