ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على دجوليبا المالي

مغادرة مبكرة ومشادة عاشور.. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي وأرولاندو (فيديوهات

بيراميدز يقسو على دجوليبا بسداسية في دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي التي أقيمت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبعد الفوز على دجوليبا المالي صعد بيراميدز الي ربع النهائي وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وبنفس عدد نقاط المتصدر الترجي التونسي.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1. الترجي - 13 نقطة

2. بيراميدز- 13 نقطة

3. ساجرادا إسبيرانزا - 5 نقاط

4. دجوليبا المالي - نقطتين

اقرأ أيضًا:

"في عالم موازي".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على المدير الرياضي محمد رمضان

أهداف بيراميدز في مرمى دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا