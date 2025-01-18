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ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على دجوليبا المالي

11:44 م السبت 18 يناير 2025
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    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (7)
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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي التي أقيمت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبعد الفوز على دجوليبا المالي صعد بيراميدز الي ربع النهائي وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وبنفس عدد نقاط المتصدر الترجي التونسي.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1. الترجي - 13 نقطة

2. بيراميدز- 13 نقطة

3. ساجرادا إسبيرانزا - 5 نقاط

4. دجوليبا المالي - نقطتين

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أهداف بيراميدز في مرمى دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

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