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بيراميدز يقسو على دجوليبا بسداسية في دوري أبطال أفريقيا

11:08 م السبت 18 يناير 2025
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    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (7)
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    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (6)
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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي التي أقيمت اليوم السبت 18 يناير، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره دجوليبا المالي بسداسية دون مقابل علي ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز كلا من، صديق أجولا في الدقيقة 2، مروان حمدي في الدقيقة 10، مصطفي فتحي في الدقيقة 53، رمضان صبحي في الدقيقة 60، عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 66، يوسف أوباما 77.

وبهذا الفوز تأهل بيراميدز الى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني من المجموعة برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر الترجي.

بيراميدز دجوليبا دوري ابطال افريقيا ماتش بيراميدز نتيجة مباراة بيراميدز
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