أهداف بيراميدز في مرمى دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

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بيراميدز يقسو على دجوليبا بسداسية في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

فاز بيراميدز على نظيره دجوليبا اليوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على نظيره دجوليبا بنتيجة 6 ـ 0 في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاء الهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة الـ 2 بقدم صديق أوجولا، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 10 بقدم مروان حمدي، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 53.

بينما جاء الهدف الرابع بقدم رمضان صبحي في الدقيقة 60، وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الخامس، واختتم يوسف إبراهيم حفلة الأهداف بالدقيقة 77.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يحل دجوليبا في المركز الرابع برصيد نقطتين.