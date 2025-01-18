مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 2
18:00

أورلاندو بايرتس

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

6 0
21:00

دجوليبا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 2
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

1 0
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

خيتافي

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أهداف بيراميدز في مرمى دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

11:05 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (7)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (6)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (8)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (4)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (3)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (5)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (1)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (2)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

فاز بيراميدز على نظيره دجوليبا اليوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على نظيره دجوليبا بنتيجة 6 ـ 0 في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاء الهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة الـ 2 بقدم صديق أوجولا، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 10 بقدم مروان حمدي، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 53.

بينما جاء الهدف الرابع بقدم رمضان صبحي في الدقيقة 60، وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الخامس، واختتم يوسف إبراهيم حفلة الأهداف بالدقيقة 77.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يحل دجوليبا في المركز الرابع برصيد نقطتين.

بيراميدز دجوليبا دوري أبطال إفريقيا أهداف بيراميدز الأهرام ضد نادي دجوليبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيراميدز يقسو على دجوليبا بسداسية في دوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة