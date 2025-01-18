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مغادرة مبكرة ومشادة عاشور.. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي وأرولاندو (فيديوهات وصور)

10:54 م السبت 18 يناير 2025
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    غضب كولر (3)
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    خروج الساعي ودخول محمد هاني
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    مشادة إمام ولاعب أورلاندو (1)
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    اعتراض بدلاء أورلاندو على هدف حسين الشحات
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    جماهير الأهلي
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    غضب كولر (2)
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    مشادة لاعبي الأهلي وأورلاندو (1)
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    نزول الشحات وهاني والدبيس
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    مشادة إمام مع لاعب أورلاندو
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    مشادة لاعبي الأهلي وأورلاندو (2)
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    غضب كولر (4)
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    مشادة لاعبي الأهلي وأورلاندو (3)
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    غضب كولر (1)
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    خطأ لصالح إمام عاشور
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    بطاقة صفراء للاعب أورلاندو
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كتب - محمد القرش:

فشل النادي الأهلي في تصدر المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الخسارة من أورلاندو بايريتس بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة.

وشهدت المباراة مشادة بين لاعبي الأهلي وأورلاندو بايرتس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، تحديدا عندما تصادم إمام عاشور ولاعب الفريق الجنوب إفريقي بالدقيقة 42.

والتقطت عدسات "مصراوي" مدرب الفريق الأحمر، مارسيل كولر، غاضبا بعد استقبال الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق موفوكينج.

وبعد تعادل النادي الأهلي عن طريق حسين الشحات، استطاع لاعب أورلاندو بايرتس من تسجيل الهدف الثاني، مما دفع عدد من جماهير المارد الأحمر مغادرة المدرجات مبكرا.

لمشاهدة المزيد من لقطات مباراة الأهلي وأورلاندو تبع الفيديوهات التالية، والصور أعلاه:

لمشاهدة فيديو مغادرة جماهير الأهلي المباراة.. اضغط هنا

لمشاهدة فيديو مساندة جمهور الأهلي للاعبين.. اضغط هنا

لمشاهد فيديو رسائل جمهور الأهلي للاعبين.. اضغط هنا

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الأهلي وأورلاندو إمام عاشور جماهير الأهلي نتيجة مباراة الأهلي دوري ابطال افريقيا
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