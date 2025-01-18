ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس

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كتب - محمد القرش:

فشل النادي الأهلي في تصدر المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الخسارة من أورلاندو بايريتس بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة.

وشهدت المباراة مشادة بين لاعبي الأهلي وأورلاندو بايرتس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، تحديدا عندما تصادم إمام عاشور ولاعب الفريق الجنوب إفريقي بالدقيقة 42.

والتقطت عدسات "مصراوي" مدرب الفريق الأحمر، مارسيل كولر، غاضبا بعد استقبال الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق موفوكينج.

وبعد تعادل النادي الأهلي عن طريق حسين الشحات، استطاع لاعب أورلاندو بايرتس من تسجيل الهدف الثاني، مما دفع عدد من جماهير المارد الأحمر مغادرة المدرجات مبكرا.

لمشاهدة المزيد من لقطات مباراة الأهلي وأورلاندو تبع الفيديوهات التالية، والصور أعلاه:

لمشاهدة فيديو مغادرة جماهير الأهلي المباراة.. اضغط هنا

لمشاهدة فيديو مساندة جمهور الأهلي للاعبين.. اضغط هنا

لمشاهد فيديو رسائل جمهور الأهلي للاعبين.. اضغط هنا

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