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أرسنال يسقط في فخ التعادل مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

10:06 م السبت 18 يناير 2025

أرسنال وأستون فيلا

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى أرسنال بنظيره أستون فيلا اليوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2 ـ 2 في منافسات الجولة الثانية والعشرون.

وجاء الهدف الأول لصالح أرسنال بقدم جابرييل في الدقيقة الـ 35، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق كاي ها فريتز في الدقيقة الـ 55، وقلص يوري تيليمانس النتيجة للفيلا، ليسجل أولي واتكينز هدف التعادل في الدقيقة 68.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني بترتيب جدول الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 36 نقطة.

مباراة أرسنال وأستون فيلا الدوري الإنجليزي أرسنال
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