“سيلفي" صلاح ونويز بعد الفوز على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

نشر نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة بالكاميرا الأمامية "سيلفي" رفقة داروين نونيز.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره برينتفورد بنتيجة 2 ـ 0 في الدوري الانجليزي.

وسجل نونيز هدفي فوز الريدز على برينتفورد بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 48 نقطة بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.