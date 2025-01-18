يوفنتوس يفوز على ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي (فيديو)

مباراة يوفنتوس و اي سي ميلان

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة يوفنتوس و اي سي ميلان التي أقيمت اليوم السبت 18 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وحقق اليوفنتوس الفوز على نظيره إي سي ميلان بثنائية دون مقابل على ملعب أليانز الإيطالي.

وسجل هدف يوفنتوس الأول صامويل مبانجولا في الدقيقة 59، وأضاف هدف يوفنتوس الثاني تيموتي وياه في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد إي سي ميلان عند النقطة 31 في المركز الثامن.

⚽️ هدف اليوفي الاول عبر مبانغولا : pic.twitter.com/Latv0jnvWZ — شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) January 18, 2025