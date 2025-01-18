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جماهير الأهلي تترك ملعب مباراة أورلاندو قبل الانتهاء (فيديو)

08:32 م السبت 18 يناير 2025
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    جماهير الأهلي في المدرجات
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    جماهير الأهلي من داخل ستاد القاهرة
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    جماهير الأهلي
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    جماهير الأهلي 1
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    جماهير الأهلي في ستاد القاهرة
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    جماهير الأهلي في محيط ستاد القاهرة
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي في الاستاد
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    جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد أورلاندو (3)
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    الأهلي ضد أورلاندو (4)
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    الأهلي ضد أورلاندو (1)
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    دكة بدلاء الأهلي
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    الأهلي ضد أورلاندو (2)
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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

خسر النادي الأهلي من نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبعد تسجيل فريق أورلاندو بايرتس الهدف الثاني في مرمى مصطفى شوبير، رصدت عدسة "مصراوي" عدد من جماهير النادي الأهلي وهي تغادر استاد القاهرة الدولي.

ورغم الخسارة، تأهل النادي الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصيفا للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر أورلاندو صاحب الـ14 نقطة.

ترتيب مجموعة الأهلي النهائية

1. أورلاندو بايرتس - 14 نقطة

2. الأهلي - 10 نقاط

3. شباب بلوزداد - 9 نقاط

4. ستاد أبيدجان - نقطة واحدة

لمشاهدة مقطع فيديو جماهير الأهلي وهي تغادر استاد القاهرة.. اضغط هنا

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