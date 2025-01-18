جماهير الأهلي تترك ملعب مباراة أورلاندو قبل الانتهاء (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس

كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

خسر النادي الأهلي من نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبعد تسجيل فريق أورلاندو بايرتس الهدف الثاني في مرمى مصطفى شوبير، رصدت عدسة "مصراوي" عدد من جماهير النادي الأهلي وهي تغادر استاد القاهرة الدولي.

ورغم الخسارة، تأهل النادي الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصيفا للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر أورلاندو صاحب الـ14 نقطة.

ترتيب مجموعة الأهلي النهائية

1. أورلاندو بايرتس - 14 نقطة

2. الأهلي - 10 نقاط

3. شباب بلوزداد - 9 نقاط

4. ستاد أبيدجان - نقطة واحدة

لمشاهدة مقطع فيديو جماهير الأهلي وهي تغادر استاد القاهرة.. اضغط هنا

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