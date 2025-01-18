أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز أورلاندو بيراتس على نظيره الأهلي اليوم 18 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز أورلاندو على الأهلي بنتيجة 2 ـ 1 على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الأول لصالح أورلاندو في الدقيقة الـ 53 بقدم موفوكينج، ثم جاء هدف التعادل لصالح الأهلي بقدم حسين الشحات في الدقيقة 69، وأضاف جون ماباسو هدف فوز أورلاندو في الدقيقة 83.

يذكر أن أورلاندو يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط.