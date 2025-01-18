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ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس

08:07 م السبت 18 يناير 2025
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    دكة بدلاء الأهلي
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    الأهلي ضد أورلاندو (1)
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    الأهلي ضد أورلاندو (2)
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    الأهلي ضد أورلاندو (3)
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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس التي أقيمت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي صدارة مجموعته، بعد الفشل في الفوز على أورلاندو بايرتس والخسارة بثنائية مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. أورلاندو بايرتس - 14 نقطة

2. الأهلي - 10 نقاط

3. شباب بلوزداد - 9 نقاط

4. ستاد أبيدجان - نقطة واحدة

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ترتيب مجموعة الأهلي الاهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الاهلي الاهلي واورلاندو
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