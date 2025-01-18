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جماهير الأهلي تؤدي صلاة المغرب قبل انطلاق مباراة أورلاندو بدوري الأبطال

06:25 م السبت 18 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي تؤدي صلاة المغرب قبل انطلاق مباراة أورلاندو بدوري الأبطال
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي
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    جماهير الأهلي 1
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    جماهير الأهلي في محيط ستاد القاهرة
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كتب - يوسف محمد:

أدت جماهير النادي الأهلي صلاة المغرب، في محيط ستاد "القاهرة الدولي"، قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

ويلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ستاد أبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري".

ويحتل فريق أورلاندو صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 11 نقطة، فيما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

جماهير النادي الأهلي صلاة المغرب ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس دوري أبطال أفريقيا
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