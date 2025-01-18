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بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

05:56 م السبت 18 يناير 2025

بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجلي

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز بورنموث على نظيره نيوكاسل برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جوستين كلويفرت بهدف لصالح بورنموث في الدقيقة 6 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لنيوكاسل بقدم برونو جيمارايش في الدقيقة الـ25.

وجاء الهدف الثاني لبورنموث بقدم جوستين في الدقيقة الـ 44 ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة الـ +2 90 ثم جاء الهدف الرابع بقدم ميلوس كيركيز في الدقيقة 6+90.

ورفع الفوز رصيد فريق بورنموث إلى النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق نيوكاسل عند النقطة 38 في المركز الرابع.

نيو كاسل بورنموث الدوري الإنجليزي
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