مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

1 0
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي وأورلاندو بايرتس.. دوري أبطال أفريقيا

05:18 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إحماءات الأهلي (2)
  • عرض 5 صورة
    حمزة علاء قبل مباراة الأهلي وأورلاندو (1)
  • عرض 5 صورة
    حمزة علاء قبل مباراة الأهلي وأورلاندو (2)
  • عرض 5 صورة
    إحماءات الأهلي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبرهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وأورلاندو

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من محمد مجدي أفشة يشتتها دفاع أورلاندو بايرتس.

الدقيقة 7: توقف المباراة لإصابة لاعب فريق أورلاندو بايرتس.

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب أورلاندو بيراتسي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

بث مباشر مباراة الأهلي مباراة الأهلي موعد مباراة الأهلي تشكيل مباراة الأهلي الأهلي وأورلاندو بايرتس ماتش الاهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية