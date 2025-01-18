لحظة بلحظة.. الأهلي وأورلاندو بايرتس.. دوري أبطال أفريقيا
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متابعة - محمد القرش:
يلاقي النادي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبرهيم، أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
أبرز أحداث مباراة الأهلي وأورلاندو
الدقيقة 1: بداية المباراة.
الدقيقة 5: عرضية من محمد مجدي أفشة يشتتها دفاع أورلاندو بايرتس.
الدقيقة 7: توقف المباراة لإصابة لاعب فريق أورلاندو بايرتس.
الدقيقة 11: تسديدة من لاعب أورلاندو بيراتسي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.
الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.
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