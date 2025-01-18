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متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبرهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وأورلاندو

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من محمد مجدي أفشة يشتتها دفاع أورلاندو بايرتس.

الدقيقة 7: توقف المباراة لإصابة لاعب فريق أورلاندو بايرتس.

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب أورلاندو بيراتسي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.