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ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس

متابعة - محمد القرش:

تصوير - أيامة عبد النبي

يلاقي النادي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبرهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وأورلاندو

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من محمد مجدي أفشة يشتتها دفاع أورلاندو بايرتس.

الدقيقة 7: توقف المباراة لإصابة لاعب فريق أورلاندو بايرتس.

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب أورلاندو بيراتسي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 19: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد رأسية من خالد عبد الفتاح يتصدى لها حارس أورلاندو بايراتس، لترتد إلة عمر الساعي الذي سددها أعلى المرمى.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من عمر الساعي لاعب الأهلي، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 31: تسديثدة من إمام عاشور يتصدى لها حارس مرمى أورلاندو.

الدقيقة 34: رمية تماس لصالح النادي الأهلي في منتصف الملعب.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

موفوكينج سجل هدف تقدم أورلاندو بايرتس في الدقيقة 53

دخول كريم الدبيس ومحمد هاني وحسين الشحات بدلا من عمر الساعي وخالد عبد الفتاح وأفشة في الدقيقة 64

حسين الشحات يسجل هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 69

بطاقة صفراء لـ باسيكو ماكو في الدقيقة 70

بطاقة صفراء لـ ياسر إبراهيم في الدقيقة 73

خروج مروان عطية ودخول عمرو السولية في الدقيقة 74

ماباسو يسجل هدف أورلاندو الثاني في الدقيقة 83

بطاقة صفراء لـ جيلبرتو في الدقيقة 90+2

الأهلي يسجل هدف التعادل لكن يتم إلغائه بسبب حالة تسلل في الدقيقة 90+6

انتهاء المباراة بفوز أورلاندو على الأهلي بثنائية مقابل هدف.