"ثنائية نونيز".. ليفربول يحقق الفوز على حساب برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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متابعة ـ محمد القرش:

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره برينتفور الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع فريق ليفربول الإنجليزي رصيده إلى النقطة رقم 50 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة رقم 28 في المركز ال 11 بجدول الترتيب.

محمد صلاح أساسياً بتشكيل ليفربول أمام برينتفورد

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة برينتفورد الذي أعلنه المدير الفني آرني سلوت تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة برينتفورد

ويبدأ ليفربول مباراة برينتفورد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كيليهير، إيندو، نونيز، كييزا، جونز، إليوت، روبيرتسون، كوانساه، برادلي.

ترتيب برينتفورد وليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق برينتفورد المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين فولهام صاحب المركز العاشر.

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرسنال الوصيف ويتبقى مؤجلة للريدز.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

هجمة لبرينتفورد وعرضية أرضية كادت أن تكون كرة هدف أول لكنها مرت على مرمى اليسون إلى خارج الملعب في الدقيقة 5

بطاقة صفراء لـ تسيميكاس في الدقيقة 8

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة من كوناتي تمر بجوار مرمى برينتفورد في الدقيقة 21

تسديدة من سوبوسلاي تصطدم بدفاع برينتفورد في الدقيقة 26

تسديدة من محمد صلاح تصدى لها حارس برينتفورد في الدقيقة 37

بطاقة صفراء لـ سوبوسلاي في الدقيقة 43

دقيقة واحدة وقت بدلا من ضائع

تسديدة قوية من سوبسلاي لاعب ليفربول ترتطم بالدفاع في الدقيقة 50

تسديدةن من داروين نونيز يتصدى لها حارس برينتفورد في 64

تسديدة من كيفين شايد حارس برينتفورد يتصدى لها حارس ليفربول في الدقيقة 73.

تسديدة قوية من أرنولد لاعب ليفربول تمر بجوار القائم في الدقيقة 85.

داروين نونيز يحرز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 1+90.

نونيز يضيف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 3+90.

نهاية المباراة.