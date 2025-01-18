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لحظة بلحظة.. برينتفورد 0- 0 ليفربول.. تسديدة محمد صلاح

04:50 م السبت 18 يناير 2025
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    مباراة ليفربول وتوتنهام (1)
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    مباراة ليفربول وتوتنهام (1)
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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متابعة ـ محمد القرش:

زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة برينتفورد ونظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح أساسياً بتشكيل ليفربول أمام برينتفورد

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة برينتفورد الذي أعلنه المدير الفني آرني سلوت تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة برينتفورد

ويبدأ ليفربول مباراة برينتفورد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كيليهير، إيندو، نونيز، كييزا، جونز، إليوت، روبيرتسون، كوانساه، برادلي.

ترتيب برينتفورد وليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق برينتفورد المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين فولهام صاحب المركز العاشر.

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرسنال الوصيف ويتبقى مؤجلة للريدز.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

هجمة لبرينتفورد وعرضية أرضية كادت أن تكون كرة هدف أول لكنها مرت على مرمى اليسون إلى خارج الملعب في الدقيقة 5

بطاقة صفراء لـ تسيميكاس في الدقيقة 8

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة من كوناتي تمر بجوار مرمى برينتفورد في الدقيقة 21

تسديدة من سوبوسلاي تصطدم بدفاع برينتفورد في الدقيقة 26

تسديدة من محمد صلاح تصدى لها حارس برينتفورد في الدقيقة 37

بطاقة صفراء لـ سوبوسلاي في الدقيقة 43

دقيقة واحدة وقت بدلا من ضائع

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