"100 مليون لوادي دجلة".. 4 أندية تستفيد من انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

بات المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لما أعلنه ناديه في بيان رسمي.

وعلى الرغم من أن عمر مرموش صاحب الـ25 عاما، غادر بوابة وادي دجلة منذ عام 2017 (8 سنوات)، إلا أن الفريق الذي يلعب في قسم المحترفين حاليا، يعتبر أبرز المستفيدين من هذه الصفقة.

لماذا يستفيد وادي دجلة من انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي؟

تنص المادة رقم 21 (أوضاع وانتقالات اللاعبين) من لوائح فيفا، على تعويض الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب وتعليمه خلال مسيرته، عند انتقال اللاعب بمقابل مالي أثناء فترة عقده.

ووفقا للمادة السابقة، يتم احتساب المبلغ بنسبة 5% من قيمة الانتقال، ويتم توزيع هذه النسبة بين الأندية التي لعب لها اللاعب خلال الفترة من 12 حتى 23 عاما.

قيمة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي؟

أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، تصل إلى 80 مليون يورو، 75 مليون يورو قيمة ثابتة و5 ملايين يورو متغيرات.

نصيب وادي دجلة من انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي؟

وتحصل 4 أندية على نسبة من انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي وهي، وادي دجلة (2 مليون يورو)، فولفسبورج (1.2 مليون يورو)، سانت بولي (400 ألف يورو)، شتوتغارت (400 ألف يورو).

ووفقا لموقع الإحصائيات يكون نصيب وادي دجلة من الصفقة، 2 مليون يورو ما يساوي 103 مليون و518 ألف جنيه مصري.

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