ماريو جوتزه يُعلق على رحيل مرموش عن آينتراخت فرانكفورت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق النجم الألماني بصفوف فريق آينتراخت فرانكفورت ماريو جوتزه على رحيل زميله بالفريق عمر مرموش عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جوتزه ـ الحاصل على كأس العالم 2014 ـ في تصريحات عقب شبكة "DAZN"، إنهم سعداء من أجل مرموش ولكن في الوقت ذاته:"يكون الأمر مُحزنًا حين يغادر الفريق لاعب مهم مثله".

وأتم صاحب الـ 32 عامًا تصريحاته بقوله:"سنفتقد مرموش وبالتأكيد سيظل البعض على تواصل معه وهو شخصية مميزة وساعد النادي كثيرًا".

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش بعقد لمدة 5 سنوات ليكون ثالث الصفقات التي يحسمها السيتي في يناير بعد البرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

قيمة صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا