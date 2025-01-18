مدرب آينتراخت فرانكفورت: حزين لرحيل مرموش.. وما قدمه لا يمكن وصفه

"متخطيًا نجم تشيلسي".. هل يصبح مرموش أحد أغلى صفقات يناير في تاريخ البريميرليج؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني دينو تموبمولر، حزنه لرحيل النجم المصري بصفوف عمر مرموش.

وقال تموبمولر، في تصريحات أوردتها شبكة "sge4ever" مساء أمس الجمعة، إنه يشعر بالحزن بسبب ارتباط مرموش بالجماهير والنادي ولكنه يتمنى له التوفيق.

وأشاد المدرب الألماني بمستوى اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قائلاً:"ماقدمه للفريق لا يمكن وصفه ورد فعله عقب مباراة دورتموند أكبر دليل على ما يشعر به تجاه النادي لقد كان يبكي".

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش بعقد لمدة 5 سنوات ليكون ثالث الصفقات التي يحسمها السيتي في يناير بعد البرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

قيمة صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

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