موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

يحل ليفربول ضيفا على برينتفورد، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب جيريفين بارك، في إطار منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

تنقل مباراة ليفربول وبرينتفورد، على قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 1 HDـ بتعليق علي محمد علي.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة، فيما برينتفورد في المركز الـ11، برصيد 28 نقطة.

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