3 تغييرات بالتشكيل المتوقع للأهلي أمام أورلاندو بايرتس

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام أورلاندو بايرتس

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي 3 تغييرات عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام نظيره الجونة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري؛ إذ سيعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق كما سيُشارك يوسف أيمن وكريم الدبيس

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، يوسف أيمن، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد "نيدفيد"، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وكريم الدبيس.

ترتيب الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر.

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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا