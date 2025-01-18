أول تعليق من عمر مرموش بعد اقتراب رحيله من فرانكفورت

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كتب - يوسف محمد:

اقترب النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، بشكل كبير من الانتقال إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية، إلى توقيع مرموش على عقد لمدة 5 سنوات مع فريق مانشستر سيتي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

قيمة انتقال مرموش إلى مان سيتي

وكشف مراسل شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فلوريان بليتنبرج، إن صفقة انتقال مرموش إلى السيتي سيكلف خزينة النادي الإنجليزي، مبلغ مالي قدره يصل إلى 80 مليون يورو، حيث سيقوم مان سيتي بدفع 75 مليون يورو ثابتة كقيمة انتقال، مقابل 5 مليون يورو متغيرات.

مرموش اللاعب العربي الأغلى في التاريخ

وحال إتمام صفقة انتقال مرموش إلى السيتي بهذا المبلغ، سيصبح اللاعب العربي الأغلى في التاريخ، متخطيًا النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي انتقل من صفوف إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 68 مليون يورو في عام 2021.

كما أن مرموش حال إتمام عملية انتقاله إلى مان سيتي بهذه القيمة المادية، سيصبح ثالث أغلى لاعب ينضم إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو، خلف كلاً من إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي، فان دايك لاعب ليفربول ومتخطيًا مودريك لاعب تشيلسي، الذي انتقل إلى البلوز مقابل 70 مليون يورو.

أغلى 5 انتقالات في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية

1- إنزو فيرنانديز.. من بنفيكا إلى تشيلسي.. 121 مليون يورو.

2- فان دايك.. من ساوثهامبتون لليفربول.. 84.7 مليون يورو.

3- مودريك.. من شاختار إلى تشيلسي.. 70 مليون يورو.

4- برونو فيرنانديز.. من سبورتنج لشبونة إلى مان يونايتد.. 65 مليون يورو.

5- إيمريك لابورت.. من أتليتك بلباو إلى مان سيتي.. 65 مليون يورو.

تطور القيمة التسويقية لمرموش منذ عام 2016

وتصاعدت القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة اللاعب التسويقية في عام 2016، خلال تواجده مع فريق وادي دجلة مبلغ 25 ألف يورو فقط.

1- يوليو 2016.. رفقة وادي دجلة.. 25 ألف يورو.

2- فبراير 2018.. رفقة فولفسبورج.. 100 ألف يورو.

3- يوليو 2020.. رفقة فولفسبورج.. 400 ألف يورو.

4- فبراير 2024.. سانت باولي.. 750 ألف يورو.

5- أكتوبر 2024.. رفقة شتوتجارت.. 4 مليون يورو.

6- نوفمبر 2022.. رفقة فولفسبورج.. 6 مليون يورو.

7- أكتوبر 2023.. رفقة آينتراخت فرانكفورت.. 8 مليون يورو.

8- مايو 2024.. رفقة آينتراخت فرانكفورت.. 22 مليون يورو.

9- أكتوبر 2024.. رفقة آينتراخت فرانكفورت.. 40 مليون يورو.

10- ديسمبر 2024.. رفقة آينتراخت فرانكفورت.. 60 مليون يورو.

أرقام مرموش مع فرانكفورت

وانضم اللاعب صاحب ال 25 عامًا إلى فرانكفورت، في يوليو 2023 قادمًا من فولفسبورج الألماني، في صفقة انتقال حر.

وشارك مرموش مع فرانكفورت منذ انضمامه إلى الفريق عام 2023 في 67 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 37 هدفًا وتقديم 20 تمريرة حاسمة.

إحصائيات مرموش مع منتخب مصر

وعلى الصعيد الدولي، شارك مرموش مع منتخب مصر في 35 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف.

وكانت المشاركة الأولى لمرموش رفقة الفراعنة، في 8 أكتوبر 2021 أمام منتخب ليبيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل، أحرزه عمر مرموش.

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