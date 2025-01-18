طريقان في انتظار صلاح بعد غموض مستقبله مع ليفربول

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كتب - مصطفى الجريتلي:

يبدو أن قصة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول قد وصلت إلى الفصل الأخير؛ بعد عدم توصل الطريفين لاتفاق حول تمديد التعاقد.

موعد نهاية عقد صلاح مع ليفربول

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ 32 عاماً مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة الريدز.

مشكلة محمد صلاح مع ليفربول

وكان صلاح يرغب في تمديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم في حين ترغب إدارة ليفربول في تمديد التعاقد لمدة موسم بسبب كبر عمر الهداف الحالي للدوري الإنجليزي ما جعلهما دون اتفاق.

العروض المُقدمة لمحمد صلاح

وهو الأمر الذي جذبّ اهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كلاعب حر وبدون مقابل لليفربول.

عرض باريس سان جيرمان لمحمد صلاح

ذكرت شبكة يوروسبورت أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد تقدموا بعرض لصلاح لضمه لمدة 3 سنوات على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 500 ألف يورو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح، وتواصلوا مع وكيله، لكن حتى الآن، لم يرد صلاح أو وكيله عليهم بشكل نهائي، حتى تنتهي قصة ليفربول بشكل نهائي".

عرض الهلال السعودي لمحمد صلاح

ذكر برنامج "سبورت سنتر" المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية، أن نادي الهلال يفاوض محمد صلاح بمبلغ 150 مليون ريال سعودي في الموسم في حين يحصل محمد صلاح حاليًا في الموسم على ما يوازي 77 مليون ريال.

وأشار البرنامج إلى وجود مباحثات مع مسؤولي ليفربول وأرني سلوت مدرب الفريق الحالي، للتفاوض على الـ6 أشهر المتبقية في عقد صلاح.

ويرغب نادي الهلال في تدعيم صفوفه؛ تحضيراً للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

وشارك الجناح الدولي بقميص ليفربول بالموسم الجاري 2024/25 بـ 29 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 لزملائه خلال 2420 دقيقة لعب.

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