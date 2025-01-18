أول تعليق من عمر مرموش بعد اقتراب رحيله من فرانكفورت

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

حرص عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، على توديع زملائه بالفريق، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الألماني متجهًا إلى فرانكفورت الإنجليزي.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، رفقة زملائه بالفريق وعلق عليها: "في قلبي إلى الأبد".

ويقترب عمر مرموش من الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخاض مرموش رفقة فرانكفورت خلال الموسم الحالي 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 26 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

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