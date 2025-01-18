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أول تعليق من عمر مرموش بعد اقتراب رحيله من فرانكفورت

02:31 ص السبت 18 يناير 2025
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    عمر مرموش بعد مباراة بروسيا (1)
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    عمر مرموش خلال مباراة فرانكفورت (1)
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    بكاء عمر مرموش (1)
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    عمر مرموش 1 (1)
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    عمر مرموش (1)
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    عمر مرموش مع زملائه بفريق فرانكفورت قبل الانتقال إلى مان سيتي (1)
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يودع جماهير فرانكفورت (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 1
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
  • عرض 25 صورة
    اللاعب عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

حرص عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، على توديع زملائه بالفريق، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الألماني متجهًا إلى فرانكفورت الإنجليزي.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، رفقة زملائه بالفريق وعلق عليها: "في قلبي إلى الأبد".

ويقترب عمر مرموش من الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخاض مرموش رفقة فرانكفورت خلال الموسم الحالي 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 26 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

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عمر مرموش عمر مرموش لاعب فرانكفورت انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي توديع عمر مرموش لجماهير فرانكفورت
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