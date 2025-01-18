11 صورة ترصد وداع عمر مرموش لجماهير فرانكفورت الألماني

أول تعليق من عمر مرموش بعد اقتراب رحيله من فرانكفورت

كتب - يوسف محمد:

في إشارة إلى رحيله عن النادي، ودع النجم المصري عمر مرموش، زملائه بفريق فرانكفورت الألماني وجماهير النادي، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند أمس بالدوري الألماني.

وغاب عمر مرموش عن المشاركة في مباراة آينتراخت أمام بروسيا دورتموند، التي انتهت بفوز فرانكفورت بهدفين دون مقابل.

وعقب نهاية المباراة، دخل مرموش إلى أرض الملعب، قام بالاحتفال مع زملائه، بالفوز، كما أنه قام بتوديع الجماهير وزملائه بالفريق.

ولم يتمالك مرموش دموع، خلال توديعه لزملائه بالفريق وللجماهير أيضًا، حيث قام بالبكاء خلال تلك اللحظة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، إلى توقيع مرموش على عقد لمدة 5 سنوات مع فريق مانشستر سيتي.

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