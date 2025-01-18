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11 صورة ترصد وداع عمر مرموش لجماهير فرانكفورت الألماني

01:27 ص السبت 18 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مرموش (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش يودع جماهير فرانكفورت (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش مع زملائه بفريق فرانكفورت قبل الانتقال إلى مان سيتي (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش 1 (1)
  • عرض 11 صورة
    بكاء مرموش خلال وداع لاعبي فرانكفورت (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش خلال مباراة فرانكفورت (1)
  • عرض 11 صورة
    بكاء عمر مرموش (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش بعد مباراة بروسيا (1)
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كتب - يوسف محمد:

في إشارة إلى رحيله عن النادي، ودع النجم المصري عمر مرموش، زملائه بفريق فرانكفورت الألماني وجماهير النادي، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند أمس بالدوري الألماني.

وغاب عمر مرموش عن المشاركة في مباراة آينتراخت أمام بروسيا دورتموند، التي انتهت بفوز فرانكفورت بهدفين دون مقابل.

وعقب نهاية المباراة، دخل مرموش إلى أرض الملعب، قام بالاحتفال مع زملائه، بالفوز، كما أنه قام بتوديع الجماهير وزملائه بالفريق.

ولم يتمالك مرموش دموع، خلال توديعه لزملائه بالفريق وللجماهير أيضًا، حيث قام بالبكاء خلال تلك اللحظة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، إلى توقيع مرموش على عقد لمدة 5 سنوات مع فريق مانشستر سيتي.

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عمر مرموش فرانكفورت الألماني فرانكفورت وبروسيا دورتموند وداع عمر مرموش لجماهير فرانكفورت مانشستر سيتي
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