"لا أرى أحد".. عمر مرموش يتحدث عن المنافسة مع هاري كين

كتب - يوسف محمد:

علق عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على المنافسة بينه وبين النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، على لقب هدافي الدوري الألماني.

وقال مرموش في تصريحات، عبر قناة "دي إم سي": "هاري كين لاعب كبير، أحد رموز الكرة الأوروبية ولدي شعور دائم بأنه لاعب مميز".

وأضاف: "أتنافس حاليًا مع هاري كين على لقب الهداف، ولكني في هذا الموقف لا أرى أحد أمامي وهدفي الأساسيث هو تحقيق لقب الهداف ومش هبص جنبي".

اختتم مرموش: "الأمر في النهاية منافسة، لكني أركز في التدريب وأسعى لتسجيل المزيد من الأهداف".

ويذكر أن عمر مرموش بات قريب من الانتقال إلى صفوف فريق مان سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.