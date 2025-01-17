"نجم برشلونة السابق".. عمر مرموش يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

كتب - يوسف محمد:

كشف نجم منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش، عن مثله الأعلى في كرة القدم، مشيرًا إلى الهدف الذي يسعى لتحقيقه في كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال مرموش في تصريحات، عبر قناة "دي إم سي": "رونالدينهو هو مثلي الأعلى في كرة القدم، كنت أحب مشاهدته (كان ينزل الملعب علشان يستمتع)".

وأضاف: "هدفي في كرة القدم هو أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم".

وتابع: "تخيلت نفسي مطرب وممثل، لكنني لا أملك الموهبة الكبيرة في هذه الأمور وأحب الاستماع إلى الأغاني والموسيقى".

واختتم مرموش تصريحاته: "بالنسبة لي أخي حاجة كبيرة جدًا ومثلي الأعلى في الحياة وساعدني كثيرًا، وكان لاعب جامد ولكنه اختار عدم ممارسة كرة القدم والاتجاه إلى مجال آخر".

ويذكر أن عمر مرموش بات قريب جدًا، من الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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