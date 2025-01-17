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المتحدث الرسمي لآينتراخت يكشف لمصراوي آخر تطورات انتقال عمر مرموش للسيتي

10:03 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 13 صورة
    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت1
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    اللاعب عمر مرموش
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كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بارتوش نيدزفيدزكي، آخر تطورات انتقال عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال بارتوش في تصريحات خاصة عبر "مصراوي": "خروج مرموش من تشكيلتنا أمام بوروسيا دورتموند لا يعني رحيله بالفعل".

وأوضح: "صفقة انتقال عمر مرموش لم تتم حتى الآن، بسبب عدم الاتفاق على التفاصيل النهائية".

الجدير يالذكر أن المهاجم المصري، عمر مرموش، خارج تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند الجارية الآن.

عمر مرموش انتقال عمر مرموش للسيتي المتحدث الرسمي لآينتراخت نادي آينتراخت فرانكفورت نادي مانشستر سيتي
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