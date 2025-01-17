المتحدث الرسمي لآينتراخت يكشف لمصراوي آخر تطورات انتقال عمر مرموش للسيتي

فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مباراة بروسيا دورتموند لهذا السبب

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بارتوش نيدزفيدزكي، آخر تطورات انتقال عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال بارتوش في تصريحات خاصة عبر "مصراوي": "خروج مرموش من تشكيلتنا أمام بوروسيا دورتموند لا يعني رحيله بالفعل".

وأوضح: "صفقة انتقال عمر مرموش لم تتم حتى الآن، بسبب عدم الاتفاق على التفاصيل النهائية".

الجدير يالذكر أن المهاجم المصري، عمر مرموش، خارج تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند الجارية الآن.