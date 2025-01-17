محمد عبدالمنعم بديلاً في مباراة نيس وليل بالدوري الفرنسي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق نيس، فرانك هايس، تواجد المدافع المصري الدولي بصفوفه محمد عبدالمنعم على مقاعد البدلاء في مباراته أمام ليل.

ويحل فريق نيس ضيفًا على نظيره ليل عند العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن ليل صاحب المركز الخامس.

وكان محمد عبد المنعم قد شارك أساسيًا خلال مباراة نيس الماضية أمام باستيا بدور الـ 32 من كأس فرنسا والتي انتهت بفوزهم بهدف نظيف.

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