تقارير صحفية تكشف راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن الراتب الذي سيحصل عليه النجم المصري عمر مرموش، مع مانشستر سيتي، مع اقتراب إعلان انضمامه بشكل رسمي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن النجم المصري سيحصل في مانشستر سيتي، على مبلغ يتراوح ما بين 16 إلى 17 مليون يورو سنويًا، براتب صافي 10 مليون يورو دون الضرائب.

وأشارت "سكاي سبورتس"، أن مرموش كان يتقاضى في فرانكفورت مبلغ 2 مليون دولار فقط في الموسم.

أرقام مرموش مع فرانكفورت

وشارك مرموش رفقة فرانكفورت خلال الموسم الحالي، في 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

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