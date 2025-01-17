بدر بانون وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر من مباراة قطر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق النصر الإماراتي بلقب السوبر الإماراتي القطري بعد فوزه بخماسية مقابل هدف على نظيره قطر القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر أساسيان باللقاء ولكنهما لم يُسجلا، كما تواجد كذلك المحترف المغربي السابق بالأهلي بدر بانون.

وسجل خماسية فريق النصر كل من: علي مبخوت بالدقيقتين 13 و 71، مانولو بالدقيقة 45+3، أبولايا توري بالدقيقة 81 وأحمد عبدالله جشك من ركلة جزاء بالدقيقة 88.

وسجل لفريق قطر لاعبه بين مالانجو بالدقيقة 74.

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