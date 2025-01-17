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موعد جديد لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

07:55 م الجمعة 17 يناير 2025

ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، إجراء تعديل في موعد مباراته أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، المقرر لها الشهر المقبل.

وكشف ليفربول عبر الحساب الرسمي له، أن المباراة ستقام يوم 26 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره برينتفورد غدًا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 47 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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