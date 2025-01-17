نتيجة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق النصر بهدف لمثله مع مستضيفه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش ولابورت كأساسيين.

وتقدم فريق التعاون بهدف سجله لاعبه سعد الناصر بالدقيقة 45+5 ثم تعادل إيميرك لابورت بهدف في الدقيقة 64.

ورفع التعادل رصيد فريق النصر إلى النقطة 29 في المركز الرابع ليحل محله نادي القادسية بالمركز الثالث بعدما فاز في وقت سابق من اليوم على نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع فريق التعاون بهذا التعادل إلى النقطة 22 في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الرياض صاحب المركز التاسع.

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