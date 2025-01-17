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نتيجة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

07:03 م الجمعة 17 يناير 2025
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    لابورت يحتفل بالهدف الذي سجله للنصر بمرمى التعاون
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    لابورت يحتفل بالهدف الذي سجله للنصر بمرمى التعاون
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    ساديو ماني من مباراة النصر والتعاون
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    كريستيانو رونالدو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق النصر بهدف لمثله مع مستضيفه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش ولابورت كأساسيين.

وتقدم فريق التعاون بهدف سجله لاعبه سعد الناصر بالدقيقة 45+5 ثم تعادل إيميرك لابورت بهدف في الدقيقة 64.

ورفع التعادل رصيد فريق النصر إلى النقطة 29 في المركز الرابع ليحل محله نادي القادسية بالمركز الثالث بعدما فاز في وقت سابق من اليوم على نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع فريق التعاون بهذا التعادل إلى النقطة 22 في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الرياض صاحب المركز التاسع.

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التعاون ضد النصر النصر السعودي القناة الناقلة لمباراة التعاون والنصر
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