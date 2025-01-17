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لحظة بلحظة.. التعاون1 - 1 النصر

07:03 م الجمعة 17 يناير 2025

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة التعاون وضيفه النصر عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

ويحتل فريق النصر قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق التعاون المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث التعاون والنصر:

وتقدم فريق التعاون بهدف في الدقيقة 45+5 عن طريق لاعبه سعد الناصر.

وتعادل الإسباني لابورت للنصر بهدف في الدقيقة 64.

التعاون ضد النصر النصر السعودي القناة الناقلة لمباراة التعاون والنصر
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