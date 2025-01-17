مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

البحرين

- -
19:00

مصر

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

محمد شريف يسجل في فوز الخليج على العروبة بثلاثية (فيديو)

06:24 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللاعب محمد شريف
  • عرض 4 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج
  • عرض 4 صورة
    محمد شريف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم المصري محمد شريف، في تسجيل هدفًا في مرمى العروبة اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن فريق الخليج، من تحقيق الفوز على حساب نظيره العروبة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز محمد شريف الهدف الثالث للخليج في مرمى العروبة، في الدقيقة 5+90، ليسجل أول أهدافه رفقة فريق الخليج في الموسم الحالي.

وكان محمد شريف انتقل إلى فريق الخليج السعودي، في صيف 2023 قادمًا من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى عام 2025.

أقرأ أيضًا:
سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

بسبب أزمة فسخ العقد.. غياب لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية

الخليج العروبة محمد شريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة