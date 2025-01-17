محمد شريف يسجل في فوز الخليج على العروبة بثلاثية (فيديو)

دون وداع.. تفاصيل مفاجأة في صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم المصري محمد شريف، في تسجيل هدفًا في مرمى العروبة اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن فريق الخليج، من تحقيق الفوز على حساب نظيره العروبة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز محمد شريف الهدف الثالث للخليج في مرمى العروبة، في الدقيقة 5+90، ليسجل أول أهدافه رفقة فريق الخليج في الموسم الحالي.

وكان محمد شريف انتقل إلى فريق الخليج السعودي، في صيف 2023 قادمًا من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى عام 2025.

هدددددف!⚽️

ثلاثية للخليج.. محمد شريف يضع بصمته بهدف في شباك العروبة ⚽️🔥



الخليج 3 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي

⁧#الخليج_العروبة | #SSC pic.twitter.com/Efzlwb2Xag — SSC (@ssc_sports) January 17, 2025

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